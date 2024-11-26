Yoğun tipinin ortasında sürüsüyle kaldı: 36 saat sonra kurtarıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban 36 saat sonra kurtarıldı. Ekipler tarafından kurtarılan çoban ve sürü, çiftliğe götürüldü. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun tipinin ortasında sürüsüyle kaldı: 36 saat sonra kurtarıldı

Kızılören Mahallesi Uyuz Yuvası Yaylası'nda Abdurrahman Kayara 400 küçükbaş hayvanıyla tipi ve yoğun nedeniyle mahsur kaldı.

Mahsur kalan çoban 112'yi arayarak yardım istedi. Bölgede devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle çobana ulaşılamadı.

36 SAAT SONRA KURTARILDI

İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesi ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İş makineleriyle 36 saat süren çalışmanın sonunda çoban ve sürüye ulaşıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan çoban ve sürü, çiftliğe götürüldü. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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