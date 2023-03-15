YÖK 40 sözleşmeli perrsonel alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından paylaşılan personel alımı ilanında;"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu

puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 15/03/2023-29/03/2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapabilecektir. Başvuru tarihleri içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek olup süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.