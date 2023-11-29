YÖK Başkanı Özvar: 2024-2025'te yapay zeka temelli yeni programlar açılacak

Gazi Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortaklığında kurulan 'Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (NÖROM) açılışı gerçekleştirildi.

Merkezde nörobilim veri kazanımı, nöroteknolojik çözümler geliştirilmesi ve nörobilim ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

MANDAL: GELECEĞİN SORUNLARINA CEVAP VERECEK

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal merkezin geleceğin sorunlarına yenilikçi yaklaşımlarla cevap vereceğini söyledi.

Mandal konuşmasında, '' YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından yürütülecek bir süreçle bunu 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapısına doğru dönüşebilme imkanı olan en öncü girişimlerden birisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''YÖK'ÜN YAPAY ZEKA VİZYONUYLA ÖRTÜŞÜYOR''

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, merkezin disiplinler arası bir anlayışla nörobilim alanında araştırmalar yürüteceğini belirtti. NÖROM'un yapay zeka çalışmaları için önemine işaret eden Özvar, "2024-2025 yılı itibarıyla yapay zeka temelli yeni programlar açılacağını ve üniversitelerimizde bu programlar vasıtasıyla üniversite sınavlarına girecek öğrencilerimize bu alanda yetkinlik kazandırmaya başlayacağımızı buradan duyurmak isterim. Bu bakımdan NÖROM'un faaliyetlerinin YÖK'ün yapay zeka vizyonuyla örtüştüğünü ve merkezimizin yapay zeka çalışmalarımıza da önemli katkılar vereceğine canı gönülden inandığımı paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.