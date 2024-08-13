YÖK Başkanı Özvar: Önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu (Üniversite kayıtları ne zaman?)

Son dakika haberi! 2024 YKS yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuç ekranına çevirmişti.



Bugün açıklanan tercih sonuçlarına ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar, açıklama yaptı. "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu." diye konuşan Özvar, yeni açılan yapay zeka ve bilişim programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının da tamamına yerleşildiğini duyurdu.

Üniversitelerde toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın olduğunu hatırlatan Özvar, "987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı." dedi.

İŞTE KAYIT TARİHLERİ



2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.



Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

