YÖK Başkanı Saraç, rektörlerle corona virüs sürecini konuştu

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin yeni corona virüs küresel salgını ile topyekun mücadelesinde üstün gayret gösteren sağlık kuruluşları arasında önemli yeri olan üniversite hastanelerinin bağlı bulunduğu üniversitelerin rektörleri ile video konferans gerçekleştirdiklerini" bildiren Saraç, "Gün boyu süren toplantıda, üniversite hastanelerimizin sürece ilişkin sundukları katkılar ile sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldık. Faydalı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.



1- Yeni Koronavirüs Küresel Salgını ile ülkemizin topyekün mücadeledesinde üstün gayret gösteren sağlık kuruluşlarımız arasında önemli yeri olan "üniversite hastanelerimizin" bağlı olduğu üniversitelerimizin rektörleri ile bir video konferans gerçekleştirdik. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) April 13, 2020