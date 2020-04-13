YÖK Başkanı Saraç, rektörlerle corona virüs sürecini konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, hastanelere sahip üniversitelerin rektörleriyle yeni tip Corona virüs (Covid-19) sürecini değerlendirdi.

Anadolu Ajansı 13.04.2020 - 22:11

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin yeni corona virüs küresel salgını ile topyekun mücadelesinde üstün gayret gösteren sağlık kuruluşları arasında önemli yeri olan üniversite hastanelerinin bağlı bulunduğu üniversitelerin rektörleri ile video konferans gerçekleştirdiklerini" bildiren Saraç, "Gün boyu süren toplantıda, üniversite hastanelerimizin sürece ilişkin sundukları katkılar ile sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldık. Faydalı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

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