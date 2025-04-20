Yok böyle canilik! İki sokak köpeğini zehirleyip kaçtılar

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Paşaeli Piknik Alanı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sahipsiz ve hayvanseverlerle belediyenin verdiği mamalarla beslenen iki köpeği zehirledi.



Bir hayvansever tarafından can çekişirken bulunan köpeklerin durumu ekiplere bildirildi.



Asil ve Karaoğlan adlı köpekler parka gelen ekipler tarafından Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.



Köpekler veterinerlerin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.