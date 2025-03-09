Yok böyle yolculuk! Taksimetre 22 saat açık kaldı, şehir şehir dolaştı

İstanbul’da taksicilik yapan bir şoför, Arap uyruklu bir müşterisiyle yaptığı uzun yolculuğu sosyal medyadan paylaştı. Taksicinin paylaştığı görüntülerde, taksimetrenin 22 saattir açık olduğu ve ücretin 38 bin 565 TL'ye ulaştığı görüldü.



"OTELDE KONAKLAMA VE YEMEK DE BEDAVA!"



Yolculuk sırasında İzmir’e de uğradıklarını belirten taksici, müşterisinin kendisine yemek ısmarladığını, konaklaması için de otel ayarladığını söyledi.



Şoför, “Yolculuk boyunca hem yemeğimi yedirdi hem otelimi ayarladı, 22 saat boyunca taksimetremiz açık kaldı" diyerek yaşadığı memnuniyeti dile getirip, müşterisine teşekkür ederek seyahatine devam etti.