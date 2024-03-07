YÖK burs başvuruları için son gün ne zaman?

YYükseköğretim Kurulu tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs desteği sağlanıyor. 2024 YÖK burs başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu.
YÖK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024?
Burstan yararlanmak isteyenler burs başvurularını 4 Mart-26 Nisan 2024 tarihleri arasında YÖKSİS üzerinden yapılabilecek.
YÖK BURSU NE KADAR OLDU?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.
Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.
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