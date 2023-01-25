YÖKDİL başvuruları başladı: ÖSYM 2023 YÖKDİL başvuru kılavuzunu paylaştı

YÖKDİL 2023 başvuru tarihleri ÖSYM duyurular ekranından paylaşılmıştı. 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı.

YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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BAŞVURU DUYURUSU

2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 25 Ocak-1 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 25 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

BAŞVURU KILAVUZU HAKKINDA

YÖKDİL 2023 kılavuzunun başvuruların başlayacağı 25 Ocak 2023 tarihinde paylaşılması bekleniyor.