YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler YÖKDİL 2023 başvuru kılavuzunda

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. YÖKDİL 2023 başvuru kılavuzunun paylaşılması ardından başvuru ekranı da açılacak. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler YÖKDİL 2023 başvuru kılavuzunda

2023 başvuru tarihleri duyurular ekranından paylaşıldı. 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı. 

YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler YÖKDİL 2023 başvuru kılavuzunda - 1

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

BAŞVURU KILAVUZU HAKKINDA

YÖKDİL 2023 kılavuzunun başvuruların başlayacağı 25 Ocak 2023 tarihinde paylaşılması bekleniyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...