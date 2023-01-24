YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler YÖKDİL 2023 başvuru kılavuzunda

YÖKDİL 2023 başvuru tarihleri ÖSYM duyurular ekranından paylaşıldı. 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı.

YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

BAŞVURU KILAVUZU HAKKINDA

YÖKDİL 2023 kılavuzunun başvuruların başlayacağı 25 Ocak 2023 tarihinde paylaşılması bekleniyor.