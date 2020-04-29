'Yoksul doktoru' profesör Murat Dilmener corona virüs nedeniyle yoğun bakımda

İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocalarından Prof. Dr. Murat Dilmener de corona virüs nedeniyle bir aydır yoğun bakımda.

Dilmener'in virüs tedavisi başarılı oldu ancak akciğerlerinde hasar meydana geldi.



Virüsle mücadele eden 78 yaşındaki profesör hakkında, bundan 16 yıl önce, maddi imkanı olmayan hastaları ücretsiz tedavi ettiği için soruşturma da açılmıştı.



KÖK HÜCRE VE PLAZMA SONUÇ VERMEDİ

Tedavi sürecinde entübe edilen Dilmener'e kök hücre ve plazma tedavisi yapıldı. Bu tedavilerden olumlu sonuç alınamasa da Dilmener, corona virüs tedavi edildi.

ÖĞRENCİLERİ TEDAVİ EDİYOR

Ancak virüs 78 yaşındaki Dilmener'in akciğerinde hasar bıraktı. Profesörün tedavisini Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde yetiştirdiği öğrenciler sürdürüyor.

YOKSULLARI TEDAVİ ETTİĞİ İÇİN SORUŞTURMA AÇILDI

Eşi ve kardeşi de corona virüs tedavisi gören iç hastalıkları uzmanı Dilmener, İstanbul Tıp Fakültesi'nden emekli.



Dilmener'e 2004 yılında yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte soruşturma açılmıştı.



500 BİN LİRA BORÇ ÇIKARILDI

Profesörlerden, toplam 3 buçuk milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener’e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı.



Hastanenin döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya taşımıştı. Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına karar verip dosyayı kapatmıştı.



PROF. DR. İLBER ORTAYLI TÜRK DOKTORLARINI ANLATTI

