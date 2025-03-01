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YÖK'ten idari personel açıklaması

Üniversitelerde görev yapan idari personellerin yer değişikliği yapabilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

YÖK'ten idari personel açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (), üniversiteler arasında yer değiştirme çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının girişimleri ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile üniversite idari personelinin karşılıklı yer değişikliği konusunda yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır." denildi.

Açıklamada, üniversite idari personelinin hizmet gerekleri çerçevesinde üniversiteler arasında karşılıklı olarak naklen atamalarında kullanılmak üzere ilave atama kontenjanının tahsis edileceği de vurgulandı.

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