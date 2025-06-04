YÖK'ten İstanbul Üniversitesi rektörüne soruşturma iddiası
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar hakkında Yükseköğretim Kurulu’nun soruşturma başlattığı iddia edilmişti. YÖK'ün bir soruşturması olmadığı öğrenildi.
YÖK Denetleme Kurulu'nun İstanbul Üniversitesi’ne ilişkin mali ve idari işlemlerde usulsüzlük ve hukuk dışı uygulamaların soruşturulmasına karar verdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Bu kapsamda, Rektör Zülfikar ile özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan, belirlenen 10 ayrı başlıktaki iddialara dair bilgi ve belgeler istendiği öne sürülmüştü.
Edinilen bilgilere göre, YÖK'ün Zülfikar hakkında bir soruşturması olmadığı öğrenildi.
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