YÖK'ten İstanbul Üniversitesi rektörüne soruşturma iddiası

YÖK Denetleme Kurulu'nun İstanbul Üniversitesi’ne ilişkin mali ve idari işlemlerde usulsüzlük ve hukuk dışı uygulamaların soruşturulmasına karar verdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Bu kapsamda, Rektör Zülfikar ile özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan, belirlenen 10 ayrı başlıktaki iddialara dair bilgi ve belgeler istendiği öne sürülmüştü.

Edinilen bilgilere göre, YÖK'ün Zülfikar hakkında bir soruşturması olmadığı öğrenildi.