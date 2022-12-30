YÖK'ten pedagojik formasyon kararı

YÖK, üniversite öğrencilerinin tüm sınıflarda seçmeli pedagojik formasyon dersi alabileceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, ''Artık pedagojik formasyon dersleri, birer seçmeli ders olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Pedagojik formasyonla alakalı dersler, bütün sınıflarda alınabilecek.“ açıklamasını yaparak alınan kararı duyurdu.

Tanınan bu haktan üstelik hem okuyan hem de mezunlar faydalanabilecek.

Özvar, ''Mezun olmuş veya mezun olmak üzere olan öğrencilerimiz de ya tezsiz yüksek lisans yaparak yahut sertifika programıyla pedagojik formasyon eğitimlerini tamamlayabilecekler'' ifadelerini kullandı.

İlgili YÖK kararı gelecek hafta üniversitelere gönderilecek.