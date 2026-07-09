YÖK'ten Yeditepe Üniversitesine soruşturma

İstanbul'da mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.



Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK ), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadeleri kullanıldı.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ilk değerlendirmelere göre törendeki fotoğraf çekimi esnasında öğrenciler arasında yaşanan durumun, pankartın içeriğinde yer alan ayetle ilgili olmadığı, kişiye yönelik olduğu yönünde olduğu bilgisine yer verildi.

Olayla ilgili olarak gerekli idari inceleme derhal başlatıldığı ve gelecekteki mezuniyet törenlerinde benzer olayların yaşanmaması için ilgili protokol ve kuralların gözden geçirileceği ifade edildi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"Üniversitemizde 07.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni’ne ilişkin olarak, sosyal medyada kurumsal itibarımızı hedef alan iddialar nedeniyle kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Üniversitemiz, tüm mezunlarımızın bu özel gününü sorunsuz ve onurlu bir şekilde kutlamayı hedeflerken, bazı öğrencilerimizin pankart açması, bazılarının ise buna gösterdiği tepki ve engelleme girişimi ile bunun yarattığı görüntüler, mezuniyet sevincimizi gölgelemiştir. Yeditepe Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana Anayasamızın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe her zaman tam bir sadakatle bağlı kalmıştır. Üniversitemiz, öğrencilerimizin inanç özgürlüğünün teminatıdır. Bizler hiçbir öğrencimizin inancından dolayı baskı görmesini veya başka öğrencilerimiz tarafından temel haklarının engellenmesini doğru bulmuyoruz. Kurumumuzun adını inanç veya din karşıtlığıyla yan yana getirmeye çalışmak, köklü geçmişimize ve evrensel eğitim anlayışımıza yapılmış açık bir haksızlıktır. Yeditepe Üniversitesi, Anayasamızın güvence altına aldığı inanç ve düşünce özgürlüğüne, akademik özgürlüğe ve ifade hürriyetine her zaman bağlı kalmıştır. Kur’an-ı Kerim’den bir ayetin yer aldığı pankartın açılmasına kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmamıştır. İlk değerlendirmelere göre törendeki fotoğraf çekimi esnasında öğrenciler arasında yaşanan durumun, pankartın içeriğinde yer alan Kur’an-ı Kerim ayetine yönelik olmadığı, kişiye yönelik olduğu yönündedir. Bununla birlikte, bu pankarta gösterilen tepki ve pankartın görünüşünü engelleme girişimi, üniversitemizin değerleriyle de bağdaşmamaktadır. Hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlık kabul edilemez. Bazı sosyal medya mecralarında iftira edildiği şekilde, üniversitemizin İslam Dini karşıtı bir duruşu veya tutumu asla mevzubahis olmayıp, yerleşkemizdeki ana binaların giriş kapılarında, kurulduğumuz günden beri, Kufî harflerle ALLAH (C.C.) ve Muhammed (S.A.V.) yazmaktadır. Öte yandan, Üniversitemizin halen yargı aşamasında derdest olan bir ceza davasıyla ilgili herhangi bir görüşte ya da açıklamada bulunması da katiyen söz konusu değildir. Olayla ilgili olarak; Gerekli idari inceleme derhal başlatılmıştır. Gelecekteki mezuniyet törenlerinde benzer olayların yaşanmaması için ilgili protokol ve kurallar gözden geçirilecektir. Yeditepe Üniversitesi’nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inanç ve düşünce özgürlüğünün en güçlü güvencelerinden biri olmaya devam edeceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.