YÖK'ün iptal edilen KPSS'ye ilişkin ön inceleme raporu

İptal edilen KPSS sınavıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) ön inceleme raporu savcılıkta.

Şüpheli bulunan 3'ü coğrafya, 1'i tarih, 5'i Türkçe, 1'i Matematik ve 3'ü eğitim bilimleri alanından toplam 11 soru incelemeye alındı. Raporda bazı sorular için "benzer", bazıları için ise "çok benzer" tespiti yapıldı.

YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, benzerliklerle ilgili bilgileri rapora aktardıklarını söyledi.



Özvar, "11 sorunun ÖSYM’den alınan soru kitapçığıyla karşılaştırılarak, sorularla alakalı incelenerek tamamlanmıştır. Sorunların benzerlikle ya da aynılıkla alakalı bilirkişi raporu da yer almaktadır" dedi.

SORULARI HAZIRLAYANLARA SORUŞTURMA TALEBİ

Savcılığa sunulan raporda soruşturulması gereken kişilere ilişkin de görüşlere de yer verildi. O isimler arasında, ÖSYM'nin eski başkanı Halis Aygün ve ÖSYM Soru Hazırlama Komisyonu'nda yer alan bazı isimler yer aldı. Raporda soruları kontrol eden editörlere ilişkide soruşturma başlatılması yönünde görüş bildirildi.

Ön incelemenin sonucunda iddiaların içeriği ve sürecin yönetimi dikkate alınarak usul ve infiali olduğu kanaati olan kimselerle ilgili sınırlı yargılama izni verildiğini söyleyen Özvar, "İlgili raporda ismi geçenlerle alakalı ve uzmanlarla alakalı uzmanların hazırladığı bilgiler savcılığa intikal ettirilmiştir" diye konuştu.



"OLAYIN ÜSTÜ KAPATILMIYOR"



Savcılık, soruşturma izni verilmeyen kişiler için Danıştay'a başvurmuştu. YÖK kaynakları "Danıştay izin verirse kişi soruşturulacak kişi sayısı artar YÖK ya da ÖSYM olayın üstünü kapatıyor gibi bir durum yok" değerlendirmesini yaptı .



KPSS'de bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Sorunların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelenmişti.



Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermiş; suç duyurusu üzerine savcılık da soruşturma başlatmıştı.