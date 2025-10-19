Yokuş aşağı inerken 8 aracı pert etti

İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 8 araca çarparak büyük hasar verdi.

Olay gece saatlerinde Güzeltepe Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yokuş aşağı ilerlediği sırada araçlara çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri binaya çarparken, bir minibüs ise bahçe duvarında asılı kaldı.

Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri panikle sokağa döküldü. Kaza yerinden kaçmaya çalışan sürücü fazla uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.