Yokuş aşağı kayan İSTAÇ aracı 10 araca çarptı: 5 kişi yaralandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ aracı Bayrampaşa’da yokuş yukarı çıkarken geriye doğru kayarak araçlara çarptı. 5 kişi yaralandığı kazada 10 araç da zarar gördü.

Yokuş aşağı kayan İSTAÇ aracı 10 araca çarptı: 5 kişi yaralandı

Bayrampaşa’da Şehir parkı caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 10 araca zarar verdi.

5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.

Yokuş aşağı kayan İSTAÇ aracı 10 araca çarptı: 5 kişi yaralandı - 1

Öne Çıkan Video

Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın keşif videosu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...