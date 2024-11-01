Yokuş aşağı kayan İSTAÇ aracı 10 araca çarptı: 5 kişi yaralandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ aracı Bayrampaşa’da yokuş yukarı çıkarken geriye doğru kayarak araçlara çarptı. 5 kişi yaralandığı kazada 10 araç da zarar gördü.
Bayrampaşa’da Şehir parkı caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kayarak 10 araca zarar verdi.
5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.
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