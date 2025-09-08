Yokuş aşağı kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı: 2'si çocuk 4 yaralı

Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Caddesi'nde yokuş aşağı inen iş makinesi, kontrolden çıkarak önce seyir halindeki bir otomobile, daha sonra içerisinde anne ve iki çocuğunun bulunduğu başka bir otomobile çarptı.



Savrulan iş makinesi, yolun karşısındaki bir apartmanın ikinci kat balkonuna çarparak durabildi.



Kazada iş makinesi operatörü, anne ve iki çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İş makinesinde sıkışan ve durumu ağır olan operatör, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan anne ve iki çocuğu da ekiplerin müdahalesiyle araçtar çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.