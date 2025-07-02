Yokuş aşağı yürürken düştü, hayatını kaybetti

Karabük'te kıraathaneye gitmek için evinden çıkan 54 yaşındaki Erdoğan Denizli, yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düştü, başını asfalta çarptı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan Denizli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli’nin cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.