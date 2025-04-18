Yol ayrımında feci kaza

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Yol ayrımında feci kaza

Mehmet K. idaresindeki hafif ticari araç ile Murat Y. idaresindeki otomobil, -Kahta karayolu Gözebaşı Köyü yol ayrımı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Berranur Y. ile Emine Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emine Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...