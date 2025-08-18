Yol ayrımında korkunç kaza: Elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kütahya'da meydana gelen kazada bir kişi öldü.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında eski Emet-Köprücek karayolu Hurşitler Çiftliği yol ayrımında meydana geldi.
Tavşanlı istikametine giden T.G. yönetimindeki 43 PA 321 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Celalettin İhvan’ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, kafa kafaya çarpıştı.
Yaralanan Celalettin İhvan, ambulansla kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
İhvan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Kütahya Emet