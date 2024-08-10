Yol bakım aracıyla yol kesip otomobil sürücüsünü darbettiler: 3 kişi gözaltında

Ümraniye'de İBB'ye ait yol bakım aracıyla, trafikteki bir otomobilin önünü kesen 3 kişi araçtan inerek sürücüyü darbetti. Yaşanan kavga kameraya yansıdı. Konuyla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, İBB'nin ise idari süreci başlattığı ve dahli olan personelle ilgili işlem yapılacağı öğrenildi. Olaya karışan 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yol bakım aracıyla yol kesip otomobil sürücüsünü darbettiler: 3 kişi gözaltında

Olay, 31 Temmuz Çarşamba saat 23.15'te Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte seyir halinde olan K.Ö.D. ile Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım aracındakiler arasında yol verme tartışması çıktı. Yaşanan tartışmadan sonra, yol bakım aracındakiler otomobilin önünü kesti. Yol bakım aracından inen üç kişi, otomobilin sürücüsü K.Ö.D.'yi darbetmeye başladı. Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken o anlar güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Konuyla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken İBB idari sürecin başlatıldığını ve görüntülerin izlenerek dahli olan personelin tespit edilip işlem yapılacağını açıkladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan darbedildiğini iddia eden K.Ö.D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, İ.K., H.A. ve E.P.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan İ.K. , H.A ve E.P hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Türkiye'nin yeni gücü "Çelik Kubbe"

TÜRKİYE HABERLERİ

İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Haniye paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Haniye paylaşımı

Araçla takip edip tabancayla ateş açtılar: 2 yaralı

Araçla takip edip tabancayla ateş açtılar: 2 yaralı

Hastane otoparkında kendine zarar veren şahıs hayatını kaybetti

Hastane otoparkında kendine zarar veren şahıs hayatını kaybetti

Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram'a erişim engeli kaldırıldı

Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram'a erişim engeli kaldırıldı

Hatay'da balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu

Hatay'da balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...