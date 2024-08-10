Yol bakım aracıyla yol kesip otomobil sürücüsünü darbettiler: 3 kişi gözaltında

Olay, 31 Temmuz Çarşamba saat 23.15'te Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte seyir halinde olan K.Ö.D. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım aracındakiler arasında yol verme tartışması çıktı. Yaşanan tartışmadan sonra, yol bakım aracındakiler otomobilin önünü kesti. Yol bakım aracından inen üç kişi, otomobilin sürücüsü K.Ö.D.'yi darbetmeye başladı. Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulurken o anlar güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.



Konuyla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken İBB idari sürecin başlatıldığını ve görüntülerin izlenerek dahli olan personelin tespit edilip işlem yapılacağını açıkladı.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan darbedildiğini iddia eden K.Ö.D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, İ.K., H.A. ve E.P.'yi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan İ.K. , H.A ve E.P hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.