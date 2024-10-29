Yol çalışması sırasında facianın eşiğinden dönüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol çalışmaları sırasında seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. Minibüste hasar oluştu.

Yol çalışması sırasında facianın eşiğinden dönüldü


Şemdinli- Derecik kara yolunun 18'inci kilometresindeki Yaylapınar köyü yakınlarında yol genişletme çalışmaları sırasında, hareket halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü.

İçinde 5 kişinin bulunduğu ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen minibüste hasar oluştu.

Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yolun temizlenmesinden sonra kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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