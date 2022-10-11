Yol çalışması yapan ekibe silahlı saldırı

Ümraniye NATO ve Barajyolu yolu caddesinin kesiştiği kavşakta İBB ekipleri tarafından yol bakım onarım çalışması yapan işçiler yolu kapattı.



34 ETK 0881 plakalı otomobilin kapalı olan yoldan geçmek istemesi üzerine, İBB ekipleri yolun kapalı olduğunu söyledi. Alkollü olan şahıslar uyarılara aldırış etmeden geçmek istedi. Belli bir süre işçilerle sözlü tartışan otomobildekilerden biri silahını çekip rastgele 13 el ateş etti.

Açılan ateşte Çağlar Çelik yaralandı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları tespit ederken yaralan Çağlar Çelik ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.



Olaya tanıklık eden Nesih Altun, "Gece yol çalışması yapıyorduk. Bizim arkadaşlar makine arıza verdiği için duruyorlar. İçinde 5 kişi olan bir araç geliyor ve yoldan geçmek istiyor. Bizimkiler 'kaza yaparsınız' diyerek geçmelerine izin vermiyor. Onlar da, 'Bekleyin 10 dakika sonra geleceğiz' diyorlar. Gerçekten 10 dakika sonra geliyorlar. Bize ateş açtılar. Biz de kaçtık. Bir yaralı arkadaşımız var. Durumu iyi" dedi.