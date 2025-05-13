Yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı

Bu kapsamda mezarın üstünün kapatılması ve yoldaki asfaltlama çalışmalarının Aydın Müze Müdürlüğünün denetiminde yapılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?



Kemer Mahallesi'nde 25 Nisan'da yol yenileme çalışması sırasında insan kemiklerine rastlanması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.



Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 metre derinlikte küpler içinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kül kalıntıları bulunmuştu.



Oda mezarın Roma dönemine ait olduğu değerlendirilmişti.