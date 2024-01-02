Yol çöktü: Seyir halindeki otomobil çukura düştü

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 kara yolu yan yolda yağmurun etkisiyle çöken yola, seyir halindeki bir otomobil düştü.

Yol çöktü: Seyir halindeki otomobil çukura düştü

Olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi D-100 kara yolu yan yolu 95 Evler sapağı mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, İstanbul istikametinde seyir halindeyken sağanak yağış sonrası çöken yola düştü. Yol çalışması nedeniyle kazı yapılan daha sonra ise kapatılan yolda; sağanak yağışın etkisiyle toprak bir anda çökerken içine düşen otomobili görenler yardıma koştu.

Yol çöktü: Seyir halindeki otomobil çukura düştü - 1

Polis ve zabıta ekibi tarafından hasar meydana gelen otomobil çöken yoldan çıkarılırken, çökmenin meydana geldiği alan şeritle trafiğe kapatıldı.

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