Yol çöktü: Seyir halindeki otomobil çukura düştü

Olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi D-100 kara yolu yan yolu 95 Evler sapağı mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, İstanbul istikametinde seyir halindeyken sağanak yağış sonrası çöken yola düştü. Yol çalışması nedeniyle kazı yapılan daha sonra ise kapatılan yolda; sağanak yağışın etkisiyle toprak bir anda çökerken içine düşen otomobili görenler yardıma koştu.