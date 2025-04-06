Yol haritası çizildi: Milli uydu şirketi kurulacak

Türkiye'nin uzay ve uydu alanındaki çalışmaları hızla devam ediyor.

BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK uyduları ve metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydusu İMECE ile elde edilen başarılarla Türkiye, kendi yer gözlem uydusunu ve yer istasyonunu tasarlayıp üretebilen ülkeler arasında yer alıyor. TÜRKSAT 6A'nın yerli imkanlarla geliştirilmesi, milli uydu markasını oluşturma yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye için mevcut uydu üretim, test ve altyapı kaynaklarının daha verimli kullanılması, insan kaynağının etkin şekilde değerlendirilmesi, mükerrer yatırımların önüne geçilmesi ve dünya ile rekabet edebilecek yapıda bir milli uydu şirketinin kurulması büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda uydu teknolojilerinde elde edilen AR-GE ve üretim kabiliyetlerini ticarileştirmek, ulusal güvenliğe katkı sağlamak amacıyla bir "milli uydu şirketi" kurulması hedefleniyor.

TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Milli uydu şirketinin kurulmasıyla, uydu ekosistemindeki kamuya ait yapılar tek çatı altında toplanarak koordinasyon artırılacak, insan kaynağı ile altyapıların verimli kullanılması sağlanacak. Bu çalışmalarla, Türkiye'nin uzay alanında daha rekabetçi hale gelmesi ve uluslararası pazarda güçlü konuma ulaşması öngörülüyor.

UZAY TEKNOPARKI KURULACAK

Savunma sanayisinde ulaşılan başarının uzay teknolojilerinde de yakalanabilmesi için güçlü bir ekosistem inşa edilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türkiye Uzay Ajansı (TUA) kurulurken, bu alandaki teknoloji geliştirme çalışmaları için gerekli altyapının tesisi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve işbirliği ortamının oluşturulması amacıyla uzay teknolojileri odaklı bir teknopark devreye alınacak.

Türkiye'nin uzay politikaları için ihtiyaç duyulan teknoloji geliştirme faaliyetleri, önemli ölçüde bu teknoparkta gerçekleştirilecek. Ankara'da kurulacak bu teknoparkta yürütülecek yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ VE SAVUNMA KAPASİTESİ ARTACAK

Uzay teknolojilerinin savunma sanayisinde kullanılmasının, Türkiye'nin askeri operasyon ve savunma kapasitesini önemli ölçüde artırması, yüksek çözünürlüklü yer gözlem uyduları sayesinde sınır güvenliği, istihbarat toplama, operasyon planlaması gibi kritik alanlarda büyük avantaj sağlaması öngörülüyor.

YENİ DESTEKLER YOLDA

Rekabet Öncesi İşbirliği Destek Programı Uydu Teknolojileri Geliştirme Projeleri Çağrısı kapsamında alçak dünya yörüngesinde çalışacak uydu teknolojilerinin kritik alt bileşenlerinin, yer sistemlerinin ve özel iletişim altyapısının kurulmasına yönelik projelere destek sağlanması planlanıyor.

Bu kapsamda, 200 kilogram altındaki uydu projelerinin tasarım, geliştirme, prototip, test, doğrulama, fırlatma ve yörüngede çalışma test süreçlerinin tamamı desteklenecek.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Destek Programı kapsamında "haberleşme ve uzay" alanı öncelikli sektörlerden biri olarak tanımlanırken, bu başlık altında, alçak yörünge uydu sistemleri, yeni nesil haberleşme altyapıları ve akıllı haberleşme cihazları yatırımlarının desteklenmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, TUA tarafından lazer HB11 füzyon enerji dönüşümü laboratuvar test altyapısı kurulacak.