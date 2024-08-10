Yol hipnozu nedir, nasıl önlenir? Araç kullanırken yol hipnozuna dikkat edin

Yol hipnozu, araç kullanırken yola odaklanıp zaman algısını kaybetmektir. Bazen sürücüler yola konsantre olurken hıza da bağlı olarak düz yol şeritlerinde hipnoz durumuna geçebiliyor. Bazen bu tür vakaların yaşanması kazalara yol aşmasa da sürücüler için bu durumun pek de parlak olmadığını söylemek gerekir.



Hipnoz sürecinde insanlar sanki otomatik pilota geçmiş gibi olsa da bu durumun çok güvenilir olmadığını belirtmek gerekir.



Sürekli yola bakan sürücüler bazen aldıkları yolun bazı aşamalarını unutabilir. Araç göstergelerine bakılsa dahi bu sürecin unutulması mümkün olabilir.



Genelde sürücülerin yalnız yolculuk yaptığı esnada daha dalgın olmaları söz konusu olabilir. Yorgunluk söz konusu olduğunda daha çok hipnoz yaşama şansı olabilir. Buna rağmen insanlar çok yorgun olmadığı durumlarda bile hipnoz yaşayabiliyorlar.



Bazen hipnozla yolculuk yapılsa bile kazasız belasız bir ulaşım gerçekleşebiliyor. Buna rağmen hipnozun korkutucu ve riskli bir durum olduğunu söylemek mümkündür.



YOL HİPNOZU NASIL ÖNLENİR?



Olabildiğince gündüz saatlerinde araç kullanmak.



Otoban yolculuğuna çıkmadan önce en az 6-8 saat arası uyku uyumuş olmak.



Sakız, şeker ve benzer pratik atıştırmalıklarla hipnoz etkisinden uzak durmak.



Yolculuklar esnasında araç kullanma süresi iki saati geçmeyecek şekilde mola vermek.



Müzik ve radyo yayını dinleyerek hipnoza kapılmamak.



Araç içi ortamını mümkün olan en serin seviyede tutmak ve sıcak ortamdan uzak durmak.



Oturma pozisyonuna dikkat etmek ve uykuya meyilli pozisyonlardan uzak durmak.



Su, meşrubat ve farklı içecek türleri ile bol sıvı tüketmek.