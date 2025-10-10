Yol kenarına atık döken kişilere para cezası kesildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Torba Mahallesi Eski Bodrum Yolu üzerinde çöp konteyneri yanına karton, köpük, kablo ve çeşitli plastiklerden oluşan yaklaşık bir kamyon dolusu atık döküldü.

Atıkları döken şahıslar, bölgeden geçen vatandaşlarca görüntülendi. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapılan ihbar sonrası ekipler çalışma başlattı.

Kimlikleri zabıta tarafından tespit edilen şahıslar, bir kamyonetle tekrar bölgeye geldi. Döktükleri atıkları kamyonete doldurup götüren şüphelilerden E.K.’ya çevreyi kirletmek suçundan 15 bin TL cezai işlem uygulandı.