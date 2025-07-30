Yol kenarına atılan atıklar 6 dekarı kül etti
Çorum'un Laçin ilçesinde yol kenarına atılan atıklar socak hava nedeniyle alev aldı. Güçlükle söndürülen yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.
Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Mescitli köyünün girişinde Bekir Dayı'ya ait tarlada, yol kenarına atılan atıkların tutuşması nedeniyle yangın çıktı.
Bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Laçin, Dodurga, Osmancık ve Amasya'nın Hamamözü belediyelerinden köye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.
Yaklaşık 8 saat sonra aynı noktada çıkan ikinci yangın da Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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