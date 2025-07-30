Yol kenarına atılan atıklar 6 dekarı kül etti

Çorum'un Laçin ilçesinde yol kenarına atılan atıklar socak hava nedeniyle alev aldı. Güçlükle söndürülen yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

Yol kenarına atılan atıklar 6 dekarı kül etti

'un Laçin ilçesine bağlı Mescitli köyünün girişinde Bekir Dayı'ya ait tarlada, yol kenarına atılan atıkların tutuşması nedeniyle çıktı.

Bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Laçin, Dodurga, Osmancık ve Amasya'nın Hamamözü belediyelerinden köye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

Yaklaşık 8 saat sonra aynı noktada çıkan ikinci yangın da Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...