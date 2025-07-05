Yol kenarına atılan şişeler yangın çıkardı
Düzce'de yol kenarına atılan cam şişeler anız yangını çıkarttı. Yangında iki ceviz ağacı zarar gördü.
Düzce'de yol kenarına atılan cam şişeler nedeniyle yangın çıktı.
Yangın, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, yol kenarına atılan cam şişeler güneş ışınlarının yansıması ile anız yangını çıkarttı.
Yol kenarında bir anda yükselen alevleri gören bölge halkı, hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi.
Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken yangında iki ceviz ağacı zarar gördü.
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