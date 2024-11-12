Yol kenarına bırakılan çuvallardan silah parçaları çıktı
Konya'nın Derbent ilçesinde, yol kenarındaki 13 çuvalda bulunan silah parçalarına el konuldu.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derbent ilçesinde kara yolunun kenarındaki çuvallarda silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler, 13 çuvalda, 417 tabanca namlu bloğu, 696 tabanca icra mili, 1726 kancalı demir parçası, 4 santimlik 633 yay, 723 çentikli demir parçası ve 7 santimlik 82 yay ele geçirdi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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