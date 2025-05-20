Yol kenarına yerleştirilen kazalı araç sürücüleri yavaşlattı

Yapılan çalışma ile hız sonucunda oluşabilecek bir kaza, adeta canlı bir şekilde sürücülere gösterildi.

Sürücülerden Ender Çakar, "Dikkat çekiyor. Daha da yaygın olsa daha iyi olur. Faydası var. Sürücüler hızlı giderken bu olayı bizde yaşayabiliriz diye düşündürüyor. Daha görünür şekillerde olsa iyi olur. Bu araç kaza yapma ihtimali olduğunu hatırlatıyor" dedi.