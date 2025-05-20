Yol kenarına yerleştirilen kazalı araç sürücüleri yavaşlattı
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, anayol kenarına kaza yapan bir aracı yerleştirerek "Hız Felakettir" yazdı. Aracı gören sürücülerin hızlarını azalttığı tespit edildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarına karşı vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için farklı projelere imza atıyor.
Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Güney Çevre Yoluna kaza yapan bir araç yerleştirilerek üzerine "Hız Felakettir" yazıldı.
Yapılan çalışma ile hız sonucunda oluşabilecek bir kaza, adeta canlı bir şekilde sürücülere gösterildi.
Vatandaşlar, aracı gören sürücülerin kaza riskini düşündüğü ve ister istemez yavaşladığını söyledi.
Sürücülerden Ender Çakar, "Dikkat çekiyor. Daha da yaygın olsa daha iyi olur. Faydası var. Sürücüler hızlı giderken bu olayı bizde yaşayabiliriz diye düşündürüyor. Daha görünür şekillerde olsa iyi olur. Bu araç kaza yapma ihtimali olduğunu hatırlatıyor" dedi.
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