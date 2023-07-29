Yol kenarında baygın bulundu: Kaldırıldığı hastane karantinaya alındı

"ZEHİR, AĞIZ YOLUYLA VEYA ORAL BESLENME YOLUYLA ALINMADI"

Hastaya müdahale eden Pratisyen Doktor Melike Melike Gökduman, "Hasta bize 16.30’da geldiğinde sadece kusuyordu ama genel olarak iyiydi. Sadece iletişim kurmakta çok zorlandık, Türkçe bilmiyordu. Gerekli tedavilere başladık. 114'e danıştık ve 114'te tedavisi önerildi. Bunun üzerine ekip geldi ve yıkama işlemleri yapıldı. Tek zehirli madde yalnızca o hastamızda bulundu. Diğer ölçümler normal çıktı. Tedavisi olan bütün hastaları taburcu ettik. alüminyum fosfattan içeren bir böcek ilacı bulundu. İçeriğine bakıldı ve etken maddenin alüminyum fosfattan olduğu tespit edildi. Bu durumu yine 114'ü arayarak rapor ettik ve gerekli tedaviye başlandı. Hasta şu an stabil durumda ve sevk edildi. Hasta kusmaya devam ediyor ancak hayati tehlikesi yok. Zehir, ağız yoluyla veya oral bir beslenme yoluyla alınmadı, yani içme veya yeme şeklinde değil. Bu yüzden daha çabuk bir şekilde sevk edildi, çünkü içecek bir madde değil. İçecek olsaydı hemen etki ederdi. Zehirlenmenin fark edilmesi üzerine, hekim arkadaşlar ve idari personel hastaneyi hastaya alımına kapattık ve çok acil durumlar haricinde hasta kabul etmedik" şeklinde konuştu.