Yol kenarında baygın halde bulunan kadın ekipleri alarma geçirdi

Aksaray'da otomobilden atılan bir kadın, yol kenarında baygın halde bulundu.

Yol kenarında baygın halde bulunan kadın ekipleri alarma geçirdi

'da bir kadın otomobilden atıldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Ahu T., sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilden kaldırım kenarına atıldı.

Sürücü hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yol kenarında baygın halde bulunan kadın ekipleri alarma geçirdi - 1 Kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı

Alkollü olduğu tespit edilen Ahu T., ambulansta yapılan müdahalesinin ardından çağrılan yakınlarına teslim edildi.

Polis, çevredekilerin verdiği plaka üzerinden yola çıkarak, Ahu T.'nin atıldığı otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

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