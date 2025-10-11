Yol kenarında bulunmuştu: Sinem Çiçek soruşturmasında yeni gelişme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce verilen "kovuşturmaya yer olmadığına dair" kararı kaldırarak, yeni bulgular ve deliller ışığında soruşturmayı yeniden başlattı.



Soruşturma kapsamında Çiçek'e cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Cem A, "olası kastla insan öldürme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından yeniden gözaltına alındı.



Adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



CEP TELEFONU ÜZERİNDEN ÇIKMIŞTI



Ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ertesi gün hayatını kaybetmişti.



Olay yeri yakınında motosikleti bulunan ve polislerce gözaltına alınan Burak K'nin üzerinde genç kızın cep telefonu çıkmış, Burak K, başka bir suçtan tutuklanmıştı. Çiçek'in son olarak görüştüğü Cem A. tutuklanmış, şüpheli daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca her iki şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Cem A'nın "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıldan 19 yıla, şüpheli Burak K'nin ise geceleyin yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

