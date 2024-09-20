Yol kenarında cansız bedeni bulunan öğretmenin şüpheli ölümü

Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci’nin yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yol kenarında cansız bedeni bulunan öğretmenin şüpheli ölümü

Çermik ilçesi Ağaçhan Mahallesi'nde Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, mahalleye yakın bölgede, yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolünde Ekinci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekinci’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Siirt'te çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Siirt'te çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yunan sahil güvenlik ekipleri sınır ihlali yaptı

Yunan sahil güvenlik ekipleri sınır ihlali yaptı

Çerez dükkanında uyuşturucu ticareti

Çerez dükkanında uyuşturucu ticareti

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in siber saldırılarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in siber saldırılarına ilişkin açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...