Yol kenarında ceset bulundu

Eymür köyünde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekibi, bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görerek durumu jandarmaya bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yerde yatan S.V'nin (80) hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

