Yol kenarında ceset bulundu

Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir erkek vatandaş gördü.

Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler 47 yaşındaki M.Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?



Yapılan ilk incelemelerde şüphelinin vücudunda herhangi bir bıçak veya ateşli silah yarası olmadığı belirlendi.

İntihar üzerinde durulan olayla ilgili ceset, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

