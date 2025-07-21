Yol kenarında çok sayıda kullanılmamış ilaç kutusu bulundu

Kentte ikaz lambasının yanan otomobilini Konya -Antalya kara yolunda yol kenarına park eden Ebru İncel, boş arazide kullanılmamış ilaç kutularının bulunduğunu ve aralarında tansiyon, vitamin, insülin, ağrı kesici, diyabet hastalarının kullandığı ilaçlar ve şırıngalar olduğunu fark etti.

İlaçları bulan Ebru İncel, "Aracımızın seyir halindeyken ikaz lambası yandı. Güvenli bir şekilde sağ tarafa durdum. Durduğumda yerde tablet olarak ilaçları fark ettim. Daha sonra meraklanarak ne olduğuna baktım. Anlam veremedim. Kızımla birlikte birkaç adım attıktan sonra bir sürü ilaç bulduk. Aralarında gerçekten kıymetli ilaçlar var.” dedi.