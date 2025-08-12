Yol kenarında kadını öldürüp,  intihara teşebbüs etti

Mersin'in Anamur ilçesinde, evli olduğu öğrenilen şüpheli N.Ş., (40), başka bir araçtan inen kadın arkadaşı Songül P. (38) ile tartıştı.

Çıkan tartışmada N.Ş. tüfekle önce kadını vurdu, ardından da aynı silahı çenesine dayayıp ateş etti.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşam belirtisi bulunan çifti ambulans alarak ilk müdahaleyi yaptı. Kadın kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan N.Ş. ise önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Mersin'e sevk edildi.