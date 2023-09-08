Yol kenarında kedi severken otomobil ezdi

İstanbul Sultangazi'de otomobilin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, dün 15.30 sıralarında Habipler Mahallesi 2700'üncü sokakta yaşandı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Salih Muhammed Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynuyordu.



Bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü ara sokağa girmek için hareket etti. Yoldaki çocuğu fark etmeyen sürücü, Salih Muhammed Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı. Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Salih Muhammed Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Aracın sürücüsünün de gözaltına alındığı bildirildi.

