Yol kenarından başlayan yangın depolara sıçramadan söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında başlayan yangın YİKOB depolarının bulunduğu alana sıçradı. Alevler depolara ulaşmadan söndürüldü.

Yol kenarından başlayan yangın depolara sıçramadan söndürüldü

, -Denizli karayolu üzerinde bulunan Serçeköy kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler, bir anda geniş alana yayıldı.

Yangın Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyonu Başkanlığı(YİKOB) ait depoların bulunduğu alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çık sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Polis, yangın nedeniyle Aydın-Denizli karayolunu kaplayan dumanlardan dolayı trafik akışını kontrollü sağlarken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise bölgedeki direklere çıkıp elektrik akımını kesti. Alevler depolara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yol kenarında bulunan direkler zarar gördü. Aydın-Denizli karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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