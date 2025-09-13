Yol kontrolü yapan jandarma takla atan otomobilin altında kaldı

Alınan bilgilere göre, Kütahya - Çavdarhisar yol 35. kilometresinde yol kontrolü yapan Jandarma uzman çavuş Yücel Yeşil (26), karşı şeritten takla atarak gelen otomobilin altında kalarak sürüklendi. Yeşil, olay yerinde şehit oldu. Takla atan otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.