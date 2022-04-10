Yol ortasına park ettiği aracıyla İETT otobüsü arasında sıkıştı

İstanbul'da bir kişi otomobili ile İETT otobüsü arasında sıkıştı.



Kartal'da Soğanlık Yeni Mahallesi'nde yaşanan kazada, mahalle esnafından olan bir kişi, aracını yol ortasında bırakıp pos cihazını almak için iş yerine gitti.

Kısa süre sonra geri dönen kişi, aracıyla caddeden geçen İETT otobüsünün arasında sıkışarak, hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği esnaf, hastaneye kaldırıldı.



"HERKES ARACINI PARK EDİYOR"



Kazayla ilgili bilgi veren Esnaf Suat Yiğit, "Burada böyle şeyler sık oluyor. Herkes ikinci sıraya park ediyor, trafik daralıyor. Otobüsle kendi aracı arasında sıkıştı. Omzundan yaralandı. Durumu şuan iyi" dedi.

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