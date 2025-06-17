Yol ortasında alacak verecek kavgası: Kemerle boğazını sıktılar

Uşak'ta Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'nda, dün E.A. (46) ile akrabaları Ş.D. (41), M.D. (46), Y.D. (24) ve F.D. (19) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.D., E.A.'nın boğazını kemerle sıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D. ile M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Uşak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın akraba olan şahıslar arasındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Darp olayına karışan 4 şüpheli yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlemleri yürütülmektedir."



Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.