Yol ortasında çalışır haldeki araçta uyudu

Aksaray'da Fatih Mahallesi'nde yol ortasında çalışır halde şoför kapısı açık duran suv tarzı aracı gören diğer sürücüler, ne olduğunu anlamak için durup kontrol ettiler.

Aracın kapısının açık ve çalışır halde olduğunu, arka koltukta da bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, önce polisin müdahalesini bekledi.

Şahsın sızdığını fark eden polis memurları tarafından şahıs uyandırılarak kaldırılırken, çevredekiler rahat bir nefes aldı.

Ali Ö. isimli gencin alkollü olma ihtimali nedeniyle araç, olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi.