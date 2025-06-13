Yol ortasında drift yapan sürücüye ağır ceza

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde otomobil sürücüsü bir şahsın drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca ihbar ile ilgili yapılan araştırma sonucu Y.Y. (23) isimli kişinin araç ile drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu tespit edildi.

46 BİN 392 TL CEZA KESİLDİ

Jandarma Trafik Timi tarafından sürücünün ehliyetine iki ay süre ile el konularak 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

