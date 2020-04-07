Yol ortasında halay çeken 8 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

Ankara'da corona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çeken 8 kişiye toplam 5 bin 894 lira para cezası uygulandı.

DHA 07.04.2020 - 17:28 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 17:29

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Ankara'nın Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde, bir grup kadın geçen cumartesi akşamı yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı.

Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı.

Maske takmayan grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatarak görüntüleri inceledi. Corona virüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri tespit edilen 8 kişiye, Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre toplam 5 bin 894 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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